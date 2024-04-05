Dolar ve euro ne kadar oldu?

Perşembe günü ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen mesajlar piyasaları hareketlendirdi. Minneapolis Fed başkanı Neel Kashkari enflasyondaki ilerlemenin durması ve özellikle ekonominin güçlü kalması durumunda bu yıl faiz indirimlerine gerek kalmayabileceğini söyledi.

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Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ayrıca merkez bankasının aylar içinde faizleri düşürmeye başlamak için ihtiyaç duyduğu güven seviyesine yaklaşabileceğini öne sürdü.

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Haftanın son işlem gününde dolar endeksi 104.320 ile hafif primli seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.316 ile yatay hareket ediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 31.90’ın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 31.92 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 31.85, en yüksek ise 31.98 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.61 lira ile geriliyor.