Altın fiyatlarında dikkat çeken hareket

Geçtiğimiz haftalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) üst üste 3. kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesiyle birlikte altın piyasasında sert düşüşler görülmüştü. Fed yetkililerinin yıl sonu faiz tahmini yüzde 4.4 olarak öne çıkmıştı. Kasım ayında Fed’in politika faizini 50 veya 75 baz puan artıracağına yönelik beklentilerin kuvvetlenmesi piyasaları hareketlendirmişti.

ALTIN FİYATLARINDA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Geçtiğimiz hafta ortasında dolar endeksi 114 seviyesinin üzerine çıkarak 20 yılın rekorunu kırdı. Doların küresel çapta güçlenmesi ons altın fiyatını 2.5 yılın en düşük seviyesine çekti. Ons altına bağlı olarak gram altın da 2 ayın dip seviyesini test etti.

Çarşamba günü 20 yılın rekor seviyesinden düşüşe geçen dolar endeksinin etkisiyle altın piyasasında rüzgar tersine döndü. Ons altın 2.5 yılın, gram altın ise 2 ayın en düşük seviyesinden yönünü yukarı çevirdi. Böylelikle 2 hafta boyunca üst üste düşüş gösteren altın fiyatları geçtiğimiz haftayı artışla tamamlamış oldu.

ONS ALTINDA DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Geçtiğimiz güne 1660 dolardan başlayan ons altın akşamüzerine doğru dolar endeksindeki sert düşüşün etkisiyle birlikte 1700 dolar olan pivot seviyenin üzerine çıktı. Haftanın ilk işlem gününde 40 dolar birden yükselen ons altın 1699 dolardan kapandı.

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Bugüne 1699 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre primli seyrederek 1706 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1695 dolar, en yüksek ise 1710 dolar seviyeleri görüldü.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD'de dün açıklanan imalat PMI verileri sonrasında Fed'in faiz artırımları konusundaki agresif tutumunun yumuşayacağı beklentilerinin ortaya çıkması piyasalara pozitif yansıdı. Fed'in kasım ayında bir faiz artırımı daha yaptıktan sonra faiz artırımlarına ara vererek verileri izlemeye yöneleceği yönündeki beklentilerin ön plana çıkmaya başlamasının ardından altın fiyatları toparlanma gösterdi.

GRAM ALTIN KRİTİK SEVİYEYİ AŞTI

Yurt içinde ise gram altın fiyatı geçtiğimiz gün ons altına paralel olarak sert yükseliş gösterdi. Haftaya 988 liradan başlayan gram altın 1014 liraya kadar yükselerek bir gün içerisinde 26 liralık artış kaydetti. Gram altın günü 1013 liradan kapattı.

Haftanın ikinci işlem gününe 1013 liradan başlayan gram altın önceki kapanış seviyesine göre primli seyrederek 1019 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1008 lira, en yüksek ise 1021 lira seviyeleri görüldü.