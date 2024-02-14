Altın fiyatlarında dikkat çeken hareket

Geçtiğimiz gün piyasalarda merakla beklenen ABD enflasyon rakamları açıklandı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına direkt etki edecek olan kritik veri piyasaları hareketlendirdi.

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ABD enflasyonun aylık ve yıllık tüm beklentilerin üzerinde artması ve aylık çekirdek enflasyonun son sekiz ayın en güçlü artışını kaydetmesinin ardından altın fiyatlarında sert düşüşler görüldü.

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Kritik veri sonrasında dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde sert yükselişler görüldü. Dolar ve tahvil faizlerinin güç kazanması altına negatif yansıdı.

ALTIN FİYATLARINDA SERT KAYIP

Geçtiğimiz güne 2020 dolardan başlayan ons altın 1990 dolara kadar geriledikten sonra 1992 dolardan kapandı. Dün 1992 liradan açılan gram altın ons altındaki düşüşe bağlı olarak geriledi. 1964 lirayı test eden gram altın günü 1966 liradan kapattı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 1992 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1990 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1988 dolar, en yüksek ise 1993 dolar seviyeleri görüldü.

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Güne 1967 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1966 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1963 lira, en yüksek ise 1978 lira seviyeleri test edildi.