Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Geçtiğimiz gün piyasalarda merakla beklenen ABD enflasyon rakamları açıklandı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına direkt etki edecek olan kritik veri piyasaları hareketlendirdi.

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ABD enflasyonun aylık ve yıllık tüm beklentilerin üzerinde artması ve aylık çekirdek enflasyonun son sekiz ayın en güçlü artışını kaydetmesinin ardından dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde sert yükselişler görüldü.

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Dün 104.963’e kadar yükselen dolar endeksi bugün yatay seyrederek 104.880 seviyesinden işlem görüyor. Dün yüzde 4.328 seviyesine yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4.289 ile geriliyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 30.70’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 30.74 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 30.64, en yüksek ise 30.87 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 32.93 lira ile yatay hareket ediyor.