Altın fiyatlarında 'Fed' baskısı
ABD ekonomisine ilişkin son gelen veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden yapılan açıklamalar altın piyasası üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dün ons altın 1900 doların, gram altın 1650 liranın altını gördü. Peki bugün piyasalarda son durum ne? İşte detaylar...
Para ve emtia piyasalarda yönü ABD’den gelen gelişmeler tayin etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün ABD’de perakende satış rakamlarının piyasa beklentilerinin çok üzerinde artmasıyla birlikte altın piyasasında sert kayıplar görülmüştü.
ALTINDA SERT KAYBIN SEBEBİ
ABD’de perakende satış rakamlarının beklenenden yüksek gelmesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha fazla faiz artışına gidebileceği beklentilerini kuvvetlendirdi. Son dönemde dolar endeksi ve tahvil faizinde görülen sert artışlar altını baskı altında bırakıyor.
ONS ALTIN 1900 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ
Geçtiğimiz güne 1907 dolardan başlayan ons altın 1896 doları gördükten sonra 1901 dolardan kapandı.
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Haftanın üçüncü işlem gününe 1901 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif yükselerek 1905 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1900 dolar, en yüksek ise 1905 dolar seviyeleri görüldü.
GRAM ALTIN 1650 LİRANIN ALTINI TEST ETTİ
Dün 1656 liradan açılan gram altın 1648 lirayı test ettikten sonra 1654 liradan kapandı.
Bugün 1654 liradan açılan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1657 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1651 lira, en yüksek ise 1665 lira seviyeleri görüldü.
FED ÜYESİNDEN FAİZ MESAJI
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari “Faiz artışlarını tamamladık demek için hazır değilim. Ancak doğru yolda ilerlediğimizi söylemek için pozitif işaretler görüyorum. Daha fazlasını yapıp yapmayacağımıza karar vermek için biraz daha bekleyebilir, daha çok veriyi görebiliriz” değerlendirmesini yaptı.
Fed üyesi Kashkari’den faiz artışlarının sonlanmadığına yönelik açıklamalar da piyasaları baskı altında bıraktı.
PİYASALAR FED TOPLANTI TUTANAKLARINI BEKLİYOR
Öte yandan piyasaların gözü kulağı bugün saat 21.00’de açıklanacak olan Fed toplantı tutanaklarında olacak. Fed son toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5.25-5.50 aralığına çıkarmıştı.
Piyasalar Fed toplantı tutanaklarında ileriye dönük faiz artırımlarına ilişkin sinyalleri arayacak.