Borsada yatırımı olanlara 'not' uyarısı! Gerçekleşmesi halinde dengeler değişir

Ons altın salı günü 1900 dolar seviyesinin altına sarkarken, gram altın 1650 lira seviyesinin altını gördü. Altında sert düşüşün en büyük nedeni ne? Borsada yön ne olur? İşte detaylar....

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş şu ifadeleri kullandı: ABD’den Fed’den faiz artırım beklentileri her ne kadar törpülense de ülkedeki 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş dolar cinsi varlıklarda değer kazanımlarına yol açarken başta altın olmak üzere emtia grubu üzerinde baskı oluşturduğunu düşünüyoruz. Küresel piyasalardaki gelişmelerden de etkilenen gram altında 1650 TL seviyesi görüldü. Kurlarda görülen yataya yakın görünümün de bozulmaması altında düzeltme hareketini gördük. Tekniksel açıdan 1650 TL üzerinde gram altının tutunmasını bekliyoruz. Bu seviye üzerinde kalınması halinde 1700 TL ve 1730 TL direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1600 TL destek seviyesi gündemimize gelebilir.

GÖZLER FED FAİZ KARARINDA

Fed’in faiz kararının makroekonomik akışa bağlı olarak faiz artırımına gidileceğine yönelik bir beklenti oluşması halinde altın ve diğer emtia grubunda baskı artabilir. Gelen verilerin güçlü istihdamda gerileme ekonomik aktivitede gerilemeyi işaret etmesi halinde ise altın ve diğer emtia gruplarında değer kazanımlarını görebileceğimizi düşünüyoruz.

GRAM ALTIN ALACAKLARA TAVSİYENİZ VAR MI?

Altın tarih boyunca güvenli liman algısıyla yatırımcıların aldığı ve portföylerinde bir şekilde yer alan bir yatırım ürünü ve bu özelliğini kaybetmeyeceğini düşünüyoruz.

NOT GÖRÜNÜMÜNDEKİ YÜKSELİŞ PİYASALARI NASIL ETKİLİYOR?

Moody’s’in Türk bankalarına yönelik görünümü yükseltmesini olumlu karşılıyoruz ancak not yükseltilmesi için ortodoks politikalara daha çok yaklaşılması gerektiği görüşündeyiz. Ortodoks politikalara yaklaşılması açısından kararların uygulanmaya devam edilmesi ve bankacılık sektörü üzerindeki regülasyonların yumuşatılması hatta kaldırılmaya başlanması halinde Borsa İstanbul’a yabancı yatırımcının ilgisinin devam edeceğini ve kredi derecelendirme kuruluşlarının görünüm değil not artırımına gidebileceğini düşünüyoruz. Bu tablonun gerçekleşmesi halinde ise Borsa İstanbul’da sert hareketlerden ziyade sağlıklı bir yükseliş ortamı oluşabileceği kanısındayız.

Ata Yatırım Hazine Direktörü Yalaz Özkanlı ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Dolar endeksinin 103’ün üstüne yükselerek Temmuz başından bu yana en yüksek seviyesine ulaşması ons altın fiyatlarında 1.900 dolara kadar gerilemeyi de beraberinde getirmiş oldu. Bu harekete dair, altının güvenli liman olarak beklenen talebi görmediğini söyleyebiliriz. Bilakis, Çin kaynaklı endişeler Yuan’ın değer kaybetmesine neden olup ABD Doları’nın güçlenmesini hızlandırınca altın fiyatları üzerinde de baskı yaratmış gibi görünüyor. Böylece altın fiyatları son iki ayın en kötü haftasının ardından düşüşünü yeni haftada da sürdürmüş oldu.

Mevcut seviyelerin ons altın için güçlü bir destek gibi göründüğü söylenebilir, ancak yukarı yönlü bir hareket için dolarda yaşanan değerlenme sürecinin de sonlanması gerekiyor. Bu çerçevede takip edilecek önemli verilerden ilki, dün açıklanan ABD perakende satış rakamları oldu. Beklentilerden güçlü gelen veri FED’in faiz indirimlerini sonlandırma yönünde bir irade göstermesi ihtimalini azaltarak altın fiyatları için olumsuz bir görüntü ortaya koydu. Haftanın geri kalanında ise bugün yayınlanacak FED toplantı tutanakları öne çıkacak. Tutanakların satır aralarında ve yapılan ufak değişikliklerde, FED yetkililerinin ileriye dönük öngörüleri ve faiz artışlarının devam edip etmemesi konusunda ortaya koydukları görüşler takip edilecek.

"UZUN SOLUKLU BİR SÜREÇ"

Piyasalar açısından politika belirsizliğinin Eylül ayında gerçekleşecek bir sonraki FED toplantısına kadar net bir sonuca kavuşması kolay görünmüyor. Açıklanacak enflasyon, istihdam ve aktivite verileri takip edilmeye ve altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edecektir. Bu süreçte altın fiyatları üzerinde belirsizliğin yüksek kalmaya devam etmesi beklenebilir.

Türk bankaları için Moody’s tarafından alınan görünüm iyileştirme kararının piyasaya etkisinin nispeten sınırlı kaldığını gözlemledik. Alınan kararın, görünümün durağana çevrilmesi yönünde olması, ek not indirimi ihtimallerini şimdilik gündemden çıkarması nedeni ile olumlu olsa da yakın zamanda bir not artışına işaret etmediği için, etkisinin zayıf olduğu söylenebilir. Nitekim, Türkiye’nin uluslararası ekonomik notu tüm uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyenin 5-6 basamak altında fiyatlanıyor. Bu sebeple kredi notu cephesinde anlamlı bir iyileşmenin birçok gözden geçirme dönemine yayılan, uzun soluklu bir süreç olacağı tahmin edilebilir.