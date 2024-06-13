Altın fiyatlarında 'Fed' baskısı

ABD’de geçtiğimiz gün mayıs ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin altında açıklanmasının ardından yükseliş gösteren altın fiyatları saat 21.00’de Fed faiz kararı sonrası piyasalara verilen mesajların etkisiyle düşüşe geçti.

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FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ÖTELENDİ

Fed beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesinde tuttu. Enflasyon tahmini yükselirken bu sene için faiz indirimi beklentisi 3’ten 1’e indi.

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Fed cephesinden yapılan açıklamalar sonrasında faiz indirimi beklentileri aralık ayına ötelendi. Bu durum altın fiyatları üzerinde baskı yarattı.

FED KARARI SONRASI ALTIN FİYATLARINDA BASKI ARTTI

Karar öncesi 2334 dolar seviyesinde yükseliş gösteren ons altın düşüşe geçerek günü 2310 dolardan kapattı. 2422 lira seviyesinde hareket eden gram altın 2415 lira seviyesinden günü tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 2324 dolar seviyesinden başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2324 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2304 dolar, en yüksek ise 2325 dolar seviyeleri test edildi.

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Güne 2413 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2388 lira, en yüksek ise 2417 lira seviyeleri görüldü.