İşte dolarda son durum

Geçtiğimiz gün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı piyasalar tarafından yakından takip edildi.

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Fed beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesinde tuttu. Enflasyon tahmini yükselirken bu sene için faiz indirimi beklentisi 3’ten 1’e indi.

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Fed cephesinden yapılan açıklamalar sonrasında faiz indirimi beklentileri aralık ayına ötelendi.

Kritik gelişme sonrası dolar endeksi gerileyerek 104.684 seviyesinden kapanırken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.316’dan günü tamamladı. Bugün dolar endeksi 104.790 ile hafif toparlanırken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.269 ile geriliyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 32.28’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 32.30 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.21, en yüksek ise 32.40 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.14 lira ile primli seyrediyor.