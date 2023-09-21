Altın fiyatlarında 'Fed' etkisi

Para ve emtia piyasalarında gözler dün açıklanan Fed faiz kararındaydı. Fed beklentiler dahilinde politika faizinde değişikliğe gitmedi ve yüzde 5.25-5.50 seviyesinde tuttu.

Fed temmuz ayındaki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak 22 yılın zirvesine çıkarmıştı. Bu toplantıda ise Fed üyelerinin 12’si faizin sabit tutulması, 7 üye ise artırılması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

FED METNİNDE İLAVE FAİZ ARTIŞI MESAJI

Bu toplantıda faiz sabit tutulsa da politika metninde bu yıl bir faiz artışı daha yapılacağı ve faizlerin daha uzun süre yüksek tutulacağının sinyali verildi. Bu durum riskli varlıklarda düşüş yaratırken, altın fiyatlarını da baskı altında bıraktı.

POWELL’DAN ŞAHİN MESAJLAR

Fed toplantısının ardından piyasalara önemli mesajlar veren Fed Başkanı Jerome Powell son ekonomik faaliyetlerin "sağlam" olduğunu ve Fed'in sıkılaştırma kampanyasının tüm etkilerinin henüz tam olarak hissedilmediğini söyledi.

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Powell, Fed'in federal fon oranını sabit tutma kararının, Fed'in mevcut döngü için faiz artırımının zirvesinde olduğu anlamına gelmediğini de söyledi.

FED KARARI SONRASI ONS ALTIN GERİLEDİ

Fed kararı öncesi 1940 dolar seviyesinin üzerinde yükseliş gösteren ons altın fiyatı kritik gelişme sonrasında düşüşe geçti. 1929 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın günü 1930 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN DA DÜŞTÜ

Karar öncesi 1690 lira seviyesi civarında hareket eden gram altın ons altındaki düşüşün etkisiyle birlikte aşağı yönlü bir seyir izledi. Gram altın günü 1675 liradan tamamladı.

GÖZLER TCMB’DE

Öte yandan bugün yurt içi piyasaların gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararında olacak. Merkez Bankası’nın politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 25 seviyesinden yüzde 30’a çıkarması bekleniyor.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 1930 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1926 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1924 dolar, en yüksek ise 1931 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1675 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif yükselerek 1676 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1649 lira, en yüksek ise 1683 lira seviyeleri test edildi.