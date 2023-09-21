Dolar ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında gözler dün açıklanan Fed faiz kararındaydı. Fed beklentiler dahilinde politika faizinde değişikliğe gitmedi ve yüzde 5.25-5.50 seviyesinde tuttu.

Fed temmuz ayındaki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak 22 yılın zirvesine çıkarmıştı. Bu toplantıda ise Fed üyelerinin 12’si faizin sabit tutulması, 7 üye ise artırılması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

FED METNİNDE İLAVE FAİZ ARTIŞI MESAJI

Bu toplantıda faiz sabit tutulsa da politika metninde bu yıl bir faiz artışı daha yapılacağı ve faizlerin daha uzun süre yüksek tutulacağının sinyali verildi. Bu durum riskli varlıklarda düşüş yaratırken, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş dikkat çekti.

POWELL’DAN ŞAHİN MESAJLAR

Fed toplantısının ardından piyasalara önemli mesajlar veren Fed Başkanı Jerome Powell son ekonomik faaliyetlerin "sağlam" olduğunu ve Fed'in sıkılaştırma kampanyasının tüm etkilerinin henüz tam olarak hissedilmediğini söyledi.

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Powell, Fed'in federal fon oranını sabit tutma kararının, Fed'in mevcut döngü için faiz artırımının zirvesinde olduğu anlamına gelmediğini de söyledi.

FED KARARI SONRASI PİYASALAR HAREKETLENDİ

Fed kararı sonrası dolar endeksi 105.687’ye kadar yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.411’i gördü. Bugün dolar endeksi 105.514 seviyesinde bulunurken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.417 seviyesinden işlem görüyor.

GÖZLER TCMB’DE

Öte yandan bugün yurt içi piyasaların gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararında olacak. Merkez Bankası’nın politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 25 seviyesinden yüzde 30’a çıkarması bekleniyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 26.98’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 27.05 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.57, en yüksek ise 27.12 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 28.84 lira ile primli hareket ediyor.