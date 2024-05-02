Altın fiyatlarında ‘Fed’ etkisi

Para ve emtia piyasalarında gözler Fed faiz kararındaydı. Fed beklentiler dahilinde politika faizini sabit tuttu. Böylelikle Fed faiz oranını 20 yılın en yüksek seviyesinde bıraktı.

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POWELL’DAN FAİZ MESAJI

Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısında, “Bu yıl şu ana kadar veriler bize özellikle faiz indirimlerinin uygun olduğuna dair daha fazla güven vermedi. Enflasyon verileri beklentilerin üzerinde geldi. Bu tür bir güvenin kazanılması muhtemelen daha önce beklenenden daha uzun sürecek” dedi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Powell, Fed’in bir sonraki hamlesinin faizi artırma olmasının pek olası olmadığını belirterek, Fed üyelerinin politikanın enflasyonu %2’lik hedefine indirecek kadar sıkı olmadığına dair ikna edici kanıtlar görmeleri gerektiğini söyledi ve “Bu sonuca varmayı destekleyen kanıtlar görmüyoruz” diye ekledi.

FED KARARI SONRASI ALTIN FİYATLARI DÜN YÜKSELDİ

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Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz artırım olasılığını dışlamasının ardından altın fiyatları hareketlendi. 2328 dolara kadar yükselen ons altın günü 2319 dolardan kapattı. 2430 lirayı gören gram altın günü 2422 liradan tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 2319 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2296 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2295 dolar, en yüksek ise 2326 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2422 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2389 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2388 lira, en yüksek ise 2425 lira seviyeleri test edildi.