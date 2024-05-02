Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Altın fiyatlarında ‘Fed’ etkisi
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın fiyatlarında ‘Fed’ etkisi

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı geçtiğimiz gün açıklandı. Banka beklentiler doğrultusunda faizi sabit tuttu. Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının ardından altın fiyatları hareketlendi. İşte detaylar...

02.05.2024 - 09:11 | | UZMANPARA
Altın fiyatlarında ‘Fed’ etkisi

Para ve emtia piyasalarında gözler Fed faiz kararındaydı. Fed beklentiler dahilinde politika faizini sabit tuttu. Böylelikle Fed faiz oranını 20 yılın en yüksek seviyesinde bıraktı. 

Haberin Devamı

POWELL’DAN FAİZ MESAJI 

Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısında, “Bu yıl şu ana kadar veriler bize özellikle faiz indirimlerinin uygun olduğuna dair daha fazla güven vermedi. Enflasyon verileri beklentilerin üzerinde geldi. Bu tür bir güvenin kazanılması muhtemelen daha önce beklenenden daha uzun sürecek” dedi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Powell, Fed’in bir sonraki hamlesinin faizi artırma olmasının pek olası olmadığını belirterek, Fed üyelerinin politikanın enflasyonu %2’lik hedefine indirecek kadar sıkı olmadığına dair ikna edici kanıtlar görmeleri gerektiğini söyledi ve “Bu sonuca varmayı destekleyen kanıtlar görmüyoruz” diye ekledi. 

FED KARARI SONRASI ALTIN FİYATLARI DÜN YÜKSELDİ 

Haberin Devamı

Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz artırım olasılığını dışlamasının ardından altın fiyatları hareketlendi. 2328 dolara kadar yükselen ons altın günü 2319 dolardan kapattı. 2430 lirayı gören gram altın günü 2422 liradan tamamladı. 

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE? 

Haftanın dördüncü işlem gününe 2319 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2296 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2295 dolar, en yüksek ise 2326 dolar seviyeleri görüldü. 

Güne 2422 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2389 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2388 lira, en yüksek ise 2425 lira seviyeleri test edildi. 

Dolar bugün ne kadar oldu? 
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Dolar bugün ne kadar oldu?  Haberi Görüntüle
Eşini öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı! Katilin cezası belli oldu

Eşini öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı! Katilin cezası belli oldu
İstanbul'da 565 hayvan ele geçirildi! Komodo ejderi, timsah yavruları ve yılanlar...

İstanbul'da 565 hayvan ele geçirildi! Komodo ejderi, timsah yavruları ve yılanlar...