Altın fiyatlarında 'Fed' etkisi

Piyasaların gözü kulağı Fed faiz kararındaydı. Fed beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5.50 seviyesinde sabit tuttu.

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POWELL’DAN FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ

Faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etti. Bu durum altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı.

ALTIN FİYATLARINDA TOPARLANMA

Dün faiz kararı sonrası ons altın 2450 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bugün ons altın 2458 doları gördükten sonra şu sıralarda 2447 dolar ile yatay seyrediyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2437 dolar seviyesi görüldü.

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Yurt içinde gram altın fiyatı da hareketlendi. Dün gram altın 2610 lirayı gördü. Bugün gram altın 2622 lirayı gördükten sonra şu sıralarda yatay seyrederek 2610 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2599 lira seviyesi test edildi.