Altın fiyatlarında 'Fed' etkisi! Piyasalar hareketlendi

ABD Merkez Bankası geçtiğimiz gün politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25 ile %5,5 arasında sabit tuttu. Fed faiz kararı sonrasında piyasalar faiz indiriminin ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyordu. Fed Başkanı Jerome Powell faiz indirimi ile ilgili kritik mesajlar verdi.

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POWELL’DAN DİKKAT ÇEKEN FAİZ MESAJI

Powell çarşamba günü yaptığı açıklamada, enflasyonun daha kalıcı olması halinde Fed'in faiz indiriminde daha yavaş davranabileceğini ya da süreci uzatabileceğini söyledi. Powell’ın faiz indiriminin bu yıl olabileceğini ancak bunun yakın zamanda olmayacağını söylemesi ile birlikte piyasalar dalgalandı.

MARTTA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ AZALDI

Piyasalar Fed'in 19-20 Mart'taki bir sonraki toplantısında faiz oranlarını düşüreceğine yaklaşık %50 ihtimal veriyordu. Ancak Powell çarşamba günü yaptığı açıklamada yetkililerin mart ayında bir faiz indiriminin olası olduğunu düşünmediklerini belirtti. Powell, "Komitenin mart toplantısına kadar faiz indirimini haklı çıkaracak bir güven seviyesine ulaşacağını sanmıyorum, ancak bunu göreceğiz" dedi.

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ONS ALTIN DÜN GERİLEDİ

Geçtiğimiz gün faiz kararı öncesinde 2056 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın karar sonrası 2031 dolara kadar geriledi. Ardından toparlanma gösteren ons altın günü 2033 dolardan kapattı.

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Bugüne 2034 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2043 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2033 dolar, en yüksek ise 2049 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN KRİTİK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Haftanın dördüncü işlem gününe 1984 liradan başlayan gram altın 2000 lira olan kritik eşiğe kadar yükseldi. Gram altın şu dakikalarda 1995 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1983 lira seviyesi test edildi.