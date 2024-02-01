Dolar bugün ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası geçtiğimiz gün politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25 ile %5,5 arasında sabit tuttu. Fed faiz kararı sonrasında piyasalar faiz indiriminin ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyordu. Fed Başkanı Jerome Powell faiz indirimi ile ilgili kritik mesajlar verdi.

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POWELL’DAN DİKKAT ÇEKEN FAİZ MESAJI

Powell çarşamba günü yaptığı açıklamada, enflasyonun daha kalıcı olması halinde Fed'in faiz indiriminde daha yavaş davranabileceğini ya da süreci uzatabileceğini söyledi. Powell’ın faiz indiriminin bu yıl olabileceğini ancak bunun yakın zamanda olmayacağını söylemesi ile birlikte piyasalar dalgalandı.

MARTTA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ AZALDI

Piyasalar Fed'in 19-20 Mart'taki bir sonraki toplantısında faiz oranlarını düşüreceğine yaklaşık %50 ihtimal veriyordu. Ancak Powell çarşamba günü yaptığı açıklamada yetkililerin mart ayında bir faiz indiriminin olası olduğunu düşünmediklerini belirtti. Powell, "Komitenin mart toplantısına kadar faiz indirimini haklı çıkaracak bir güven seviyesine ulaşacağını sanmıyorum, ancak bunu göreceğiz" dedi.

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Dolar endeksi bugün 103.783 ile yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.956 ile yükseliş gösteriyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 30.34’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 30.37 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 30.26, en yüksek ise 30.37 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 32.84 lira ile yatay seyrediyor.