Altın fiyatlarında Fed öncesi son durum

Piyasalar bugün başlayacak ve yarın sona erecek olan Fed toplantısından çıkacak karara odaklanmış durumda.

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Ons altın şu sıralarda yatay bir seyirle 2742 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2737 dolar, en yüksek ise 2745 dolar seviyeleri test edildi.

ONS ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Fed Başkanı Jerome Powell önümüzdeki aylarda olası bir faiz indirimi için kapıyı biraz daha açık bırakırsa, bu durum hazine getirileri üzerinde baskı yaratabilir ve altına destek sağlayabilir” dedi.

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Waterer, 2.800 dolar seviyesinin altın için uygun bir yakın vadeli hedef olarak şekillendiğini söyledi.

Ons altın için bugün ilk destek noktası 2719 dolar, yukarıda ilk direnç ise 2763 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Haftanın ikinci işlem gününe 3150 liradan başlayan gram altın şu sıralarda yatay seyrederek 3152 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 3147 lira, en yüksek ise 3156 lira seviyeleri görüldü.