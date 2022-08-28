Altın fiyatlarında hızlı düşüş

Son dönemde altın piyasasında gerçekleşen düşüşler yatırımcıların dikkatini çekiyor. Altın alacaklar ise ‘fiyatlar daha da düşecek mi?’ diye merak ediyor. Cuma günü gerçekleşen kritik gelişme sonrasında altın piyasasında yön belli oldu.

DOLAR VE TAHVİL ALTINA YÖN VERDİ

Haftaya 1747 dolar seviyesinden başlayan ons altın dolar endeksinin 109 seviyesini aşarak 5 haftanın zirvesini görmesiyle birlikte sert düşüş kaydetmişti. Öte yandan ABD 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 3 seviyesine çıkarak önemli bir eşiği aşmıştı.

GRAM ALTIN VE ONS ALTIN DİP SEVİYELERDEN DÖNDÜ

ABD 10 yıllık tahvil faizinin 5 haftanın zirve seviyesinden yönünü aşağı çevirmesiyle birlikte altın piyasası yükselişe geçti. Pazartesi günü 1727 dolara kadar gerileyen ons altın perşembe günü 1765 doları aştı. Pazartesi günü 1006 liraya kadar düşen gram altın ise perşembe günü 1031 lira seviyesine kadar yükseldi.

KRİTİK GELİŞME ALTIN PİYASASINA YÖN VERDİ

Öte yandan altın piyasasında gözler bu hafta 25-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen Jackson Hole Sempozyumu’ndaydı. Cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole’da piyasalara kritik mesajlar verdi.

Faiz artışlarının ekonomi için "acı verici" olabileceği uyarısını yapan Powell, yüksek faiz, yavaşlayan büyüme ve ılımlı istihdamın enflasyonu düşüreceğini ancak hanehalkının biraz zorluk çekeceğini söyledi.

Ayrıca Powell eylül ayındaki faiz artışının boyutunun tamamen verilere bağlı olacağını belirtti.

POWELL’IN AÇIKLAMALARI SONRASI ALTIN FİYATLARINDA SERT HAREKET

Cuma günü saat 17.00 civarında açıklamada bulunan Powell, faiz artışına ilişkin verdiği mesajlar sonrası altın fiyatlarında düşüş hızlandı. Açıklama öncesi ons altın 1745 dolardan işlem görürken, gram altın 1020 lira civarında hareketini sürdürüyordu.

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Powell’ın açıklamalarının ardından ons altın 1734 doları görürken, gram altın ise 1015 lirayı test etti. Kritik gelişme sonrası günlük bazda altın fiyatları yüzde 1’in üzerinde kayıp yaşadı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise ons altın yüzde 0.43, gram altın ise yüzde 0.30 oranında değer kaybetti.