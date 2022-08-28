Kripto para piyasasında 100 milyar dolar silindi

Kripto para birimlerinde düşüşler kaldığı yerden devam ediyor. Cuma günü 21 bin 800 doların üzerinde hareket eden Bitcoin, saat 17.00’de gerçekleşen kritik gelişme sonrası sert düşüşe geçti.

Geçtiğimiz haftalarda 25 bin doları test eden ancak burada kalıcılığını sağlayamayan lider coin yeniden düşüş yönlü harekete yönelmişti. Cuma günü ise kripto para piyasasında satışlar derinleşti.

BITCOIN KRİTİK EŞİĞİN ALTINA SARKTI

Lider coin cuma günü yüzde 6.7 oranında gerileyerek 20 bin 107 dolara kadar geriledi. Cumartesi günü ise aşağı yönlü hareketini sürdüren Bitcoin, 20 bin dolar olan psikolojik eşiğin altına sarktı. Bitcoin, 19 bin 800 dolara kadar geriledi.

PİYASADAN 100 MİLYAR DOLAR SİLİNDİ

Cuma günü 1.026 trilyon dolar seviyesinde hareket eden kripto paraların toplam sermaye değeri hızla düşüşe geçti. Özellikle Bitcoin ve Ethereum gibi yüksek hacimli dijital varlıkların gerileme göstermesiyle birlikte kripto paraların geneli kırmızıya büründü.

Dijital varlıkların toplam sermaye değeri 1 trilyon dolar seviyesinin altına sarktı. Cumartesi günü 928 milyar dolar düzeyine kadar gerileyen dijital varlıklarda 2 günlük zaman dilimi içerisinde 100 milyar dolar buhar oldu. Peki piyasada gerçekleşen sert düşüşün sebebi ne?

137 BİN BITCOIN PİYASAYA SÜRÜLECEK İDDİASI

Kripto para piyasalarının ilk önemli borsalarından Mt. Gox, 2010 yılında kurulduktan sonra 2014’te tarihi bir hack olayıyla karşı karşıya kaldı. Söz konusu saldırı sonrasında 850 bin Bitcoin çalındı ve borsa iflas bayrağını çekti.

Binlerce mağdurun olduğu borsada hack skandalı sebebiyle birçok mahkeme görüldü ve mahkeme süreçlerinden birinde Mt. Gox borsasında unutulmuş soğuk cüzdanda 200 bin adet Bitcoin olduğu tespit edildi.

Sosyal medya ve çeşitli mecralarda Mt. Gox borsasının 137 bin adet Bitcoin’i bugün itibarıyla alacaklılara dağıtacağına yönelik iddialar kripto para piyasasındaki düşüşe öncülük ediyor.

POWELL KRİPTO PARALARI ALTÜST ETTİ

25-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen Jackson Hole Sempozyumu piyasaların odağındaydı. Cuma günü saat 17.00’de ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole’da piyasalara önemli mesajlar verdi.

Faiz artışlarının ekonomi için "acı verici" olabileceği uyarısını yapan Powell, yüksek faiz, yavaşlayan büyüme ve ılımlı istihdamın enflasyonu düşüreceğini ancak hanehalkının biraz zorluk çekeceğini söyledi.

Ayrıca Powell eylül ayındaki faiz artışının boyutunun tamamen verilere bağlı olacağını belirtti. Enflasyon oranlarını hızlı bir şekilde düşürmek için agresif faiz artışı yapacaklarının sinyalini veren Powell yaptığı açıklamalarla kripto para piyasasını altüst etti.

KRİPTO PARALAR VE HİSSE PİYASALARINDA ANİ DÜŞÜŞ

Kritik gelişme sonrası riskli varlıklarda satış baskısı hızlandı. Kripto paralar ve hisse piyasalarında ani düşüşler görüldü.

BİR GÜNDE YÜZDE 12’DEN FAZLA DEĞER KAYBETTİ

ABD borsalarında endeksler yüzde 3’ün üzerinde gerileme kaydederken, kripto para birimlerinde ise sert düşüşler görüldü. En yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum yüzde 12’den fazla değer kaybetti. Ethereum cuma günü bin 700 dolar seviyelerinden bin 486 dolara kadar geriledi.

Cumartesi günü de düşüşünü sürdüren Ethereum bin 447 doları görerek 1 ayın en düşük seviyesini test etti.