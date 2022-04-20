Altın fiyatlarında 'IMF' düşüşü

Altın fiyatları bu hafta itibarıyla oldukça hareketli bir seyir izliyor. Pazartesi günü 1998 doların üzerine çıkarak 5 haftanın zirvesine ulaşan ons altın son iki işlem gününde büyük bir kayıp yaşadı.

IMF’NİN RAPORU YATIRIMCILARI TEDİRGİN ETTİ

Uluslararası Para Fonu (IMF) ocak ayında yayınladığı son 'Dünya Ekonomik Görünüm' tahminlerinden bu yana küresel ekonomik görünümün ciddi şekilde kötüleştiğini bildirdi.

Küresel ekonomi için bu yıl ve 2023 yılı büyüme tahminlerini yüzde 3,6 olarak belirleyen IMF, gelişmiş ekonomiler için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 3,9'dan yüzde 3,3'e ve 2023 yılı için büyüme öngörüsünü yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e indirdi. Gelişmekte olan ekonomiler için 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,8'e çeken IMF, 2023 yılı tahminini de yüzde 4,7'den yüzde 4,4'e düşürdü.

Geçtiğimiz güne 1979 dolardan başlayan ons altın IMF’nin raporunda küresel ekonomik görünüme ilişkin kötümser mesajların verilmesinin ardından yönünü aşağı çevirdi. 1943 dolara kadar geri çekilen ons altın 1950 dolardan kapandı.

Bugüne 1950 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda düşüş kaydederek 1941 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1939 dolar, en yüksek ise 1951 dolar seviyeleri görüldü.

IMF'nin küresel ekonomik görünümün kötüleştiğini açıklaması altın yatırımcılarını tedirgin ederken bu durum fiyatların sert düşmesinde etkili oldu.

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Omicron varyantının yol açtığı küresel ekonomik aktiviteye ilişkin bozulmaların ardından şubat ayının son günlerinde başlayan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tüm dünyada büyük endişelere yol açtı. Petrol, buğday, doğal gaz, nikel, paladyum gibi emtiaların fiyatı sert yükselirken bu durum enflasyonu körüklüyor.

ABD'DE REKOR ENFLASYON FED'İ SIKILAŞMAYA ZORLUYOR

ABD'de mart ayı enflasyonunun yüzde 8.5 ile 41 yılın rekorunu kırmasının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıs ayında gerçekleştireceği toplantısında politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor. Fed beklentilerin üzerinde bir faiz artışına giderse bu durumda altın fiyatlarında düşüş hız kazanabilir.

Öte yandan Fed üyelerinden faiz artışına yönelik mesajlar gelmeye devam ediyor. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed’in bu yıl faizleri yaklaşık %3,5 seviyesine yükseltmek için acele etmesi gerektiğini söylerken, 75 baz puanlık bir artırımın imkansız olmadığını belirtti.

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GRAM ALTIN DA SERT DÜŞTÜ

Haftanın ilk işlem gününe 928 liradan başlayan gram altın ons altındaki yükselişin etkisiyle birlikte 941 liraya kadar çıkmıştı.

Geçtiğimiz gün 931 lira seviyesinden açılan gram altın 916 liraya kadar düştükten sonra 918 liradan kapandı.

Bugüne 919 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda geri çekilerek 915 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 913 lira, en yüksek ise 919 lira seviyeleri görüldü.