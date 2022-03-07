Altın fiyatlarında kritik eşik aşıldı

Altın fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatının yarattığı endişeler dolayısıyla yükselişine devam ediyor.

Yeni haftanın ilk işlem gününde ons altın 2 bin doların üzerini test etti. Gram altın ise 908 TL bandında dalgalanıyor. Altın fiyatları piyasada artan jeopolitik tansiyon nedeniyle geçen hafta yüzde 4'ü aşan yükseliş kaydetmişti.

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Yatırımcıların savaş dolayısıyla güvenli liman alımlarıyla birlikte yükselen enflasyon beklentileri de altını destekledi.

Enflasyon görünümü açısından yeni haftanın en kritik başlığı ABD ve müttefiklerinin Rus petrolüne ambargo planladığı yönündeki haberler oldu. Bu haberlerin etkisiyle brent petrol 140 dolara yaklaştı.

ABD'DEN AMBARGO AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıkladı.

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Amerikan NBC kanalında yayınlanan "Meet the Press" programına katılan Blinken, enerji fiyatlarının arttığı günlerde Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını ele aldıklarını söyledi.

Blinken, "Rusya'nın ülkelerimize petrol satışını yasaklamayı Avrupalı ortaklarımızla aktif bir şekilde tartışıyoruz. Ancak aynı zamanda küresel petrol arzını istikrarlı şekilde sürdürme konusunu da görüşüyoruz." değerlendirmesini yaptı.