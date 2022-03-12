Altın fiyatlarında 'Putin' etkisi

Para ve emtia piyasasında yön Rusya ile Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Bu hafta ABD’nin Rusya’ya yönelik enerji ithalatını yasaklaması sonrası altın fiyatlarında sert hareketler görüldü.

Salı günü ons altın 2 bin 70 dolar seviyesinin üzerine çıkarak 1.5 yılın zirvesine ulaştı. ABD’nin Rusya’ya uyguladığı petrol ve doğal gaz ambargosu fiyatların tırmanışa geçmesinde etkili oldu. 1.5 yılın zirvesini gördükten sonra hızla geri çekilen ons altın çarşamba günü bin 976 dolara kadar düştü.

TÜRKİYE’DEKİ ÜÇLÜ ZİRVE SONRASI ONS ALTIN KRİTİK SEVİYEYİ AŞTI

Öte yandan perşembe günü Rusya, Türkiye ve Ukrayna dışişleri bakanları Antalya’da kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Üçlü zirve sonrası yapılan basın açıklamasında ise Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin somut bir sonuca varılamadı. Bu gelişmenin etkisiyle ons altın yeniden 2 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

ONS ALTINDA ‘PUTİN’ FİYATLAMASI

Cuma günü ise Kremlin ve Putin’den gelen açıklamalar altın fiyatlarının sert düşmesinde etkili oldu. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi. Putin, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’yla yaptığı görüşmede Ukrayna ile diplomatik ilişkiler konusunda ilk kez pozitif bir mesaj vererek "Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde bazı olumlu gelişmeler oluyor" dedi.

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Putin’in Ukrayna savaşına ilişkin tansiyonu düşüren açıklamalarının ardından jeopolitik risk algısının hafiflemesiyle birlikte altın fiyatlarında sert hareketler görüldü.

Ons altın bin 990 dolar seviyesinden işlem görürken, Putin’in açıklamaları sonrası bin 958 dolara kadar geri çekildi.

ABD’DEN RUSYA’YA YENİ YAPTIRIMLAR

ABD Başkanı Joe Biden ise geçtiğimiz gün Rusya’ya yönelik yaptırımları açıkladı. Biden, "Rusya'nın ticaret yapması zorlaştırılacak. Putin'i hesap vermesi için köşeye sıkıştıracağız. Putin'in Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borç almasını engelleyeceğiz” dedi.

Öte yandan Biden, Rusya'yı ticaretten kayırılan ülke statüsünden çıkaracaklarını belirterek "Bunlar atacağımız son adımlar değil. Rus ekonomisine darbe indireceğiz” şeklinde konuştu.

Biden’ın açıklamalarının ardından altın fiyatlarında sert hareketler görülmedi. Ons altın haftayı 1988 dolar seviyesinden kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise ons altın yatırımcısına yüzde 0.89 oranında kazandırdı.

GRAM ALTIN BİRKAÇ SAATTE 35 LİRA DÜŞTÜ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı cuma günü ons altında görülen sert düşüşün etkisiyle kısa süre içerisinde büyük bir kayıp yaşadı. Gram altın 957 lira seviyelerinden 922 liraya kadar geri çekilerek birkaç saat içerisinde 35 lira düştü. Gram altın haftayı 943 liradan kapattı.

Haftalık bazda ise gram altın yatırımcısına yüzde 5’in üzerinde kazandırdı.