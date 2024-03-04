Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor

Ons altındaki sert hareketler yurt içinde gram altın fiyatını yukarı yönlü etkiliyor. Cuma günü 2088 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın gram altının rekor seviyeleri görmesine yol açtı.

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Cuma günü akşam saatlerinde ons altındaki sert yükselişin etkisiyle birlikte hareketlenen gram altın 2105 TL seviyesine kadar yükseldi.

YENİ HAFTADA DA REKOR SEVİYEYİ TEST ETTİ

Yeni haftanın ilk işlem gününde gram altın fiyatı yeniden rekor kırdı. Güne 2102 liradan başlayan gram altın 2131 lira seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı. Gram altın şu sıralarda 2120 TL seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2097 TL seviyesi test edildi.

ONS ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Güne 2083 dolardan başlayan ons altın şu sıralarda yükselerek 2091 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2079 dolar, en yüksek ise 2093 dolar seviyeleri görüldü.

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PİYASALAR İKİ VERİYİ TAKİP EDECEK

Piyasalar bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı Bej Kitap raporunu ve cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisini takip edecek.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler ons altın için direnç olarak 2088 doları işaret ediyor. Buranın aşılması halinde 2099 dolar hedeflenebilir. Destek ise 2061 ve 2037 dolar seviyelerinde.