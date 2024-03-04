Dolar bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD’de çekirdek kişisel tüketim giderlerinin beklentilere paralel gelmesinin ardından özellikle hisse senedi ve emtialarda olumlu fiyatlamalar görülmüştü.

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Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar endeksi 103.870 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.221 ile primli hareket ediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 31.38’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 31.53 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 31.31, en yüksek ise 31.81 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.25 lira ile primli hareket ediyor.