Altın fiyatlarında sert kayıp
Geçen hafta cuma günü rekor kıran altın fiyatlarında yeni haftanın ilk iki işlem gününde aşağı yönlü seyir dikkat çekiyor. Peki altın fiyatlarındaki gerilemenin sebebi ne? İşte detaylar...
İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmaların bölgede jeopolitik riskleri körüklemesiyle birlikte geçtiğimiz hafta cuma günü altın fiyatları tarihi rekor seviyeleri test ettikten sonra gerilemişti. Ons altın 2417 doları görürken, gram altın 2552 lira ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.
Yeni haftanın ilk iki işlem gününde ise altın fiyatlarındaki sert düşüş dikkat çekti. İsrail, İran çatışmalarının daha fazla şiddetlenmemesi ve bölgede tansiyonun düşmesiyle birlikte güvenli liman altında sert satışlar görüldü.
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Özellikle savaş dönemlerinde altın riskten kaçan yatırımcılar için bir güvenli liman görevi görürken, risklerin azalması yatırımcıların altına yönelimini azaltıyor. Jeopolitik gerilimin azalmasıyla birlikte yeni haftada altın fiyatlarında sert kayıp dikkat çekiyor.
ONS ALTINDA SERT DÜŞÜŞ
Dün 2324 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın bugün aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Güne 2327 dolardan başlayan ons altın 2307 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altında gün içerisinde en yüksek 2334 dolar seviyesi test edildi.
GRAM ALTINDA DİKKAT ÇEKEN KAYIP
Ons altında gerçekleşen sert satış baskısı yurt içinde gram altın fiyatını aşağı yönlü etkiledi. Dün 2427 lira seviyesine kadar gerileyen gram altın günü 2432 liradan kapatmıştı.
Haftanın ikinci işlem gününe 2432 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2415 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2406 lira, en yüksek ise 2449 lira seviyeleri test edildi.