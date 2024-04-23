İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmaların bölgede jeopolitik riskleri körüklemesiyle birlikte geçtiğimiz hafta cuma günü altın fiyatları tarihi rekor seviyeleri test ettikten sonra gerilemişti. Ons altın 2417 doları görürken, gram altın 2552 lira ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Haberin Devamı

Yeni haftanın ilk iki işlem gününde ise altın fiyatlarındaki sert düşüş dikkat çekti. İsrail, İran çatışmalarının daha fazla şiddetlenmemesi ve bölgede tansiyonun düşmesiyle birlikte güvenli liman altında sert satışlar görüldü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Özellikle savaş dönemlerinde altın riskten kaçan yatırımcılar için bir güvenli liman görevi görürken, risklerin azalması yatırımcıların altına yönelimini azaltıyor. Jeopolitik gerilimin azalmasıyla birlikte yeni haftada altın fiyatlarında sert kayıp dikkat çekiyor.

ONS ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Dün 2324 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın bugün aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Güne 2327 dolardan başlayan ons altın 2307 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altında gün içerisinde en yüksek 2334 dolar seviyesi test edildi.

Haberin Devamı

GRAM ALTINDA DİKKAT ÇEKEN KAYIP

Ons altında gerçekleşen sert satış baskısı yurt içinde gram altın fiyatını aşağı yönlü etkiledi. Dün 2427 lira seviyesine kadar gerileyen gram altın günü 2432 liradan kapatmıştı.

Haftanın ikinci işlem gününe 2432 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2415 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2406 lira, en yüksek ise 2449 lira seviyeleri test edildi.