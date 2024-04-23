Dolar ve euroda son durum ne?

İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmaların bölgede jeopolitik riskleri körüklemesiyle birlikte geçtiğimiz hafta para ve emtia piyasalarında sert hareketler görülmüştü. Bu hafta ise İsrail, İran çatışmalarının daha fazla şiddetlenmemesi ve bölgede tansiyonun düşmesiyle birlikte güvenli liman varlıklarda sert satışlar görüldü. Özellikle altın ve petrol fiyatlarındaki kayıp dikkat çekti.

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Dolar endeksi bugün 106.221 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.607 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 32.48’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 32.57 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.46, en yüksek ise 32.67 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.69 lira ile yatay hareket ediyor.