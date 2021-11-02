Altın fiyatlarında son durum ne?

Küresel çapta artan enflasyonist eğilim merkez bankalarını sıkı para politikaları uygulamaya zorluyor. Özellikle pandeminin yol açtığı olumsuz ekonomik koşullar doğrultusunda merkez bankaları genişlemeci para politikaları izleyerek piyasaları fonlamıştı.

Merkez bankalarının güvercin tutumuyla birlikte küresel çapta enflasyonist eğilim tırmanışa geçti. Bunun üzerine bir de tedarik zincirindeki sıkıntılar ve arz kısıntıları eklenince doğal gaz ve petrol fiyatları yükseldi. Fosil yakıtlarda dışa bağımlı olan ülkelerde enerji maliyetlerinin artması enflasyonu körüklüyor.

Euro Bölgesi’nde enflasyon ise 13 yılın zirvesinde bulunurken, Avrupa’nın en güçlü ekonomilerinden Almanya’da enflasyon 28 yılın en yükseğine çıktı. Gıda fiyatları ve enerji maliyetlerindeki artışlar genel fiyat seviyesini etkiliyor.

ALTIN YATIRIMCILARI FED KARARINI BEKLİYOR

Öte yandan yarın Fed’in Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı gerçekleştirilecek. Fed’in faiz oranları ve varlık alımlarına ilişkin kararı merakla takip edilecek.

Fed’in faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesi beklenmezken, varlık alımlarına ilişkin vereceği karar ise önemle takip edilecek. Bir önceki toplantıda varlık alım programında azaltıma kasım ayında başlanabileceği belirtilmişti.

Fed varlık alım programında azaltıma kasım veya aralık ayında başlarsa bu durumda faizsiz bir varlık olan altın fiyatlarında baskı oluşabilir. Ancak enflasyonist eğilimin yükselmesi ve büyüme endişeleri güvenli liman olan altını desteklemeye devam ediyor.

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ONS ALTIN KRİTİK EŞİĞİN ALTINDA

Geçtiğimiz hafta 1800 dolar kritik direnç seviyesini kıran ons altın, gerileme kaydederek 1783 dolardan kapanmıştı.

Bu hafta genel olarak 1800 doların altında hareket eden ons altın, Fed toplantısı öncesi yatay bir seyir izleyerek 1794 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1790 dolar, en yüksek ise 1796 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Haftanın ilk işlem gününe 548 liradan başlayan gram altın, primli bir seyir izleyerek 549 liradan kapandı.

Bugün ise 549 liradan açılan gram altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.83 oranında yükselişle 551.1 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 549 lira, en yüksek ise 551 lira seviyeleri görüldü.