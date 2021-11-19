Altın fiyatlarında son durum ne?

Enerji maliyetlerinde ve gıda fiyatlarında görülen artışlar küresel çapta enflasyonu körüklemeye devam ediyor. Avrupa ve ABD başta olmak üzere genel fiyat seviyesinde görülen yükselişler yatırımcıları güvenli liman altına yönlendiriyor.

ABD’de enflasyonun son 31 yılın en yüksek seviyesine çıkmasıyla ons altın geçtiğimiz hafta yönünü yukarıya çevirdi.

Haftanın ilk işlem gününe 1872 dolardan başlayan ons altın, genel olarak dalgalı seyir izledi. Perşembe günü 1873 dolara kadar yükselen ons altın, 1861 dolardan kapandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ONS ALTIN HAFİF PRİMLİ

Bugüne ise 1861 dolardan başlayan ons altın önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.26 oranında yükselişle 1866 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1853 dolar, en yüksek ise 1866 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN REKORDAN DÖNDÜ

Ons altında görülen fiyat hareketi ve dolar kurundaki yükselişler yurt içinde gram altın fiyatını etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz güne 646 liradan başlayan gram altın, 674 liraya çıkarak rekor tazeledi ve 661 liradan kapandı.

Haftanın son işlem gününe 661 liradan başlayan gram altın, şu dakikalarda 664 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 646 lira, en yüksek ise 668 lira seviyeleri görüldü.