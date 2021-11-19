Bitcoin'den 6 ayın en kötü haftalık performansı

Kripto para piyasası bu hafta gösterdiği fiyat hareketleriyle birlikte resmen kırmızıya büründü. Geçtiğimiz hafta 69 bin dolar ile rekor kıran Bitcoin bugün 55 bin 600 dolara kadar geri çekildi.

Tarihi zirve seviyenin 13 bin 400 dolar altına inen Bitcoin son 6 ayın en kötü haftalık performansını fiyatlıyor. Bitcoin bu hafta itibarıyla yüzde 13 oranında düştü.

Bitcoin en son 17 Mayıs haftasında yüzde 25 oranında değer kaybetmişti. Saat 13.05 itibarıyla Bitcoin 56 bin 885 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin’de görülen konsolidasyon kripto paraların geneline yansımış durumda. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında Ethereum yüzde 10 oranında geriledi. Lider altcoin bugün itibarıyla kısa süreliğine 4 bin doların altına indi. Saat 13.05 itibarıyla Ethereum 4 bin 140 dolar seviyesinde işlem görüyor.

TOPLAM PİYASA DEĞERİ KRİTİK SEVİYEDEN DÖNDÜ

Geçtiğimiz gün satışların yoğunlaşmasıyla birlikte kripto paraların toplam değeri 2.40 trilyon dolara kadar geri çekildi. Bugün itibarıyla toplam piyasa değeri 2.50 trilyon dolar seviyesinde seyrediyor.

DÜŞÜŞÜN SEBEBİ NE?

Öte yandan analistler Bitcoin’deki düşüş sebebinin kar realizasyonu olduğunu kaydederken, satış baskısının devam etme eğiliminde hareket ettiğini ve bu durumun fiyatı 53 bin dolar civarına kadar düşürebileceğini vurguluyor.