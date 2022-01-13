Altın fiyatlarında son durum ne?

Küresel ekonomilerde enflasyon tehdidi her geçen gün şiddetleniyor. 2021 yılında enflasyonun tüm dünyada güçlü bir şekilde hissedilmesi merkez bankalarının ekonomi politikalarını etkiliyor.

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Özellikle girdi maliyetleri ve emtia fiyatlarındaki yükseliş, tedarik zincirindeki sıkıntılar ve arz sorunu küresel ticareti olumsuz etkiliyor. Gıda ve enerji fiyatlarındaki artış dünya genelinde enflasyon endişelerini körüklüyor.

ABD’DE ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNDE

Geçtiğimiz gün para ve emtia piyasalarının merakla takip ettiği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD’de TÜFE aralık ayında yıllık bazda yüzde 7, aylık bazda ise yüzde 0.5 oranında arttı.

Piyasa beklentisi ise tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 7, aylık bazda ise yüzde 0.4 oranında artacağı yönündeydi. Bu gelişmeyle birlikte ABD’de enflasyon 40 yılın zirvesine çıktı.

ONS ALTIN BUGÜN DÜŞÜYOR

ABD’de enflasyonun yükseliş kaydetmesiyle birlikte ons altın fiyatında primli bir seyir izlendi. Geçtiğimiz güne 1821 dolardan başlayan ons altın, ABD’de tüketici fiyatlarının açıklanması sonrası 1828 dolara kadar yükseldi ve 1827 dolardan kapandı.

Bugüne 1825 dolardan başlayan ons altın, şu dakikalarda 1823 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1818 dolar, en yüksek ise 1828 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yurt içinde ise gram altın fiyatı geçtiğimiz gün Türk lirasının döviz kurları karşısında değer kazanmasıyla birlikte geriledi.

Çarşamba gününe 805 liradan başlayan gram altın, 809 liraya kadar yükseldi. Dolar kurundaki düşüşün etkisiyle gerileyen gram altın 771 lira seviyesine kadar düştü ve 777 liradan kapandı.

Bugüne 777 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 797 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 774 lira, en yüksek ise 803 lira seviyeleri görüldü.