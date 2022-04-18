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UzmanparaAltın fiyatlarında son durum ne?
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın fiyatlarında son durum ne?

Geçtiğimiz hafta yükseliş kaydeden altın fiyatları bu haftanın ilk işlem gününde de yukarı yönlü bir seyir izliyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin yarattığı jeopolitik riskler ve küresel çapta artan enflasyon altında sert yükselişleri beraberinde getiriyor. İşte detaylar...

18.04.2022 - 09:09 | | UZMANPARA
Altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatlarındaki yüksek seyir yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD’de enflasyonun 41 yılın rekor seviyesine çıkmasının ardından tırmanışa geçen ons altın 1980 doları aşmıştı. 

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Ons altında bu hafta itibarıyla da yükseliş sürüyor. Haftanın ilk işlem gününe 1974 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 1992 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1971 dolar, en yüksek ise 1993 dolar seviyeleri görüldü. 

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Öte yandan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak daha fazla ülkenin Rusya'dan enerji akışına ambargo koyması durumunda fiyatların rekor düzeylere gidebileceği uyarısında bulundu. Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımlar emtiaların sert yükselmesine neden oluyor. Rusya, petrol, doğal gaz, buğday, nikel, paladyum arzında küresel çapta önemli bir paya sahip. 

Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımlar altın fiyatlarının yükselmesinde de önemli rol oynuyor. Riskten kaçan yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altına yatırım yapıyor. 

GRAM ALTIN 930 LİRAYI AŞTI 

Yurt içinde ise gram altın fiyatında da yükseliş hakim. Haftanın ilk işlem gününe 928 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 938 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 926 lira, en yüksek ise 938 lira seviyeleri görüldü.

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