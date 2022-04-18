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Bitcoin, 1 ayın dibini gördü

Kripto para piyasasında kan kaybı kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 48 bin doların üzerini gören Bitcoin düşüşe geçerek yatırımcıları tedirgin etmişti. Bitcoin bugün kritik seviyenin altına sarktı. İşte detaylar...

18.04.2022 - 10:12 | | UZMANPARA
Bitcoin, 1 ayın dibini gördü

Geçtiğimiz haftalarda 48 bin doları aşarak 2022 yılının en yüksek değerine ulaşan Bitcoin bu seviyeyi gördükten sonra yönünü aşağı çevirmişti. Lider kripto para birimi bugün büyük bir kayıp yaşayarak yatırımcısını tedirgin etti. 

BITCOIN’DE SERT KAYIP 

Bitcoin bugün 38 bin 536 dolara gerileyerek son 1 ayın en düşük seviyesini gördü. Bitcoin şu dakikalarda 39 bin dolar civarında hareket ediyor. Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin, 40 bin dolar olan kritik seviyenin altına sarktı. 

BITCOIN’DE FED DÜŞÜŞÜ 

28 Mart’ta 48 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizini 50 baz puan artırabileceğine yönelik mesajların verilmesinin etkisiyle yönünü aşağı çevirdi. 

Fed cephesinden gelen sıkı para politikasına yönelik açıklamalar doların küresel çapta güç kazanmasına neden olurken, kripto para birimleri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Dolar endeksi 100 seviyesinin üzerine çıkarak son 2 yılın en yükseğine ulaştı. 

Fed en son gerçekleştirilen toplantıda politika faizini 3 yıl sonra ilk kez artırmıştı. Ayrıca Fed bilançosunu aylık bazda 95 milyar dolar küçültecek. Böylelikle Fed, 9 trilyon dolar toplam büyüklüğü olan bilançosunu yıllık bazda 1 trilyon dolar azaltacak. 

REKOR ENFLASYON FED’İ ZORLUYOR 

ABD’de enflasyonun 41 yılın zirvesine çıkmasının etkisiyle genel fiyat düzeyinde görülen bozulmaya karşı Fed’in sıkı para politikası uyguladığı görülüyor. Fed enflasyonu dizginleyebilmek için faiz oranlarında artışa gidiyor. 

Fed’in faiz oranlarında artışa gitmesi kripto para gibi riskli varlıklar üzerinde satış baskısına yol açıyor. Dijital varlıklardaki geri çekilmede Fed önemli bir role sahip. 

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ETHEREUM, 3 BİN DOLARIN ALTINA SARKTI 

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum bugün 3 bin dolar pivot seviyenin altına sarktı. Lider altcoin 2 bin 883 dolara geri çekildikten sonra şu dakikalarda 2 bin 900 dolardan işlem görüyor. 

KRİPTO PARALARIN GENELİ KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ 

Bitcoin ve Ethereum’da görülen sert satışların etkisiyle birlikte kripto para birimlerinin toplam sermaye değeri bugün yüzde 2 oranında düşüşle 1.77 trilyon dolar seviyesinde hareket ediyor. 

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