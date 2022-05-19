Altın fiyatlarında son durum ne?

Altın piyasasında gözler ABD’den gelen ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününe 1811 dolardan başlayan ons altın 1882 dolara kadar yükseldikten sonra 1824 dolardan kapanmıştı.

ONS ALTINDA FED BASKISI SÜRÜYOR

Ons altın salı günü 1824 dolardan açıldıktan sonra 1836 dolara kadar yükselmişti. ABD’de sanayi üretimi verisinin beklentilerden güçlü gelmesi sonrası aşağı yönlü bir seyir izleyen ons altın Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının ardından düşüşünü hızlandırdı. Ons altın 1812 dolara kadar geriledikten sonra 1815 dolardan kapandı.

POWELL’DAN FAİZ ARTIŞI MESAJI

Fed Başkanı Jerome Powell salı günü yaptığı açıklamada enflasyon düşene kadar sıkı para politikasına devam edeceklerini, enflasyonun düştüğüne dair net bir sinyal görmemeleri halinde ise daha agresif hareket edebileceklerini söyledi.

Ayrıca Powell önümüzdeki iki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımının Federal Açık Piyasa Komitesi tarafından desteklendiğini belirtti.

ONS ALTIN HAFİF GERİLİYOR

Geçtiğimiz güne 1814 dolardan başlayan ons altın 1824 dolara kadar yükseldikten sonra 1816 dolardan kapandı.

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Bugün 1816 dolardan açılan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif gerileyerek 1813 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1812 dolar, en yüksek ise 1817 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Yurt içinde gram altın fiyatı son günlerde dolar kurunda görülen yukarı hareketlerin etkisiyle birlikte primli bir seyir izliyor. Haftaya 902 liradan başlayan gram altın 936 liraya ulaştıktan sonra 911 liradan kapanmıştı.

Salı günü 934 liraya kadar yükselen gram altın çarşamba günü 936 liraya çıkarak haftalık bazda en yüksek seviyeye ulaştı.

Gram altın bugüne 930 liradan başladıktan sonra şu dakikalarda yükselerek 931 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 927 lira, en yüksek ise 933 lira seviyeleri görüldü.