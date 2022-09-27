Altın fiyatlarında son durum ne?

Altın alacaklar fiyatlardaki değişimi merakla takip ederken son haftalarda piyasada sert hareketler görülmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırmasıyla birlikte başta emtialar ve hisse senetlerinde sert düşüşler görülmüştü.

Fed geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen toplantıda üst üste 3. kez 75 baz puanlık artırıma giderek politika faizini yüzde 3-3.25 seviyesine çekmişti. Fed’in sert faiz artışlarına devam etmesi altın fiyatlarını tepetaklak etti.

ONS ALTIN 2.5 YILIN DİBİNDEN DÖNDÜ

Dolar endeksi geçtiğimiz gün 114.527’yi aşarak son 20 yılın rekorunu kırdı. Doların küresel çapta yükselişi altın fiyatlarının baskılanmasına yol açtı. Güne 1644 dolardan başlayan ons altın bu gelişmeyle birlikte 1621 doları görerek 2.5 yılın en düşük seviyesini test etti. Ons altın 1622 dolardan günü tamamladı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Doların dün yaşanan keskin yükselişin ardından bugün bir miktar geri çekilmesi altın fiyatının 2.5 yılın en düşük seviyesinden toparlanmasına yardım etti. Güne 1622 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükseliş göstererek 1634 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1622 dolar, en yüksek ise 1640 dolar seviyeleri görüldü.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler, "Odak noktası hala dolar ve güçlenmeye devam eder ise değerli metaller üzerinde baskı sürecek. Küresel merkez bankalarının enflasyonu düşürmek için agresif faiz artırımlarına devam etmeleri güvenli liman olarak altına yönelişi engelleyecek. Önümüzdeki haftalarda 1550 dolar/ons seviyesine doğru bir hareket yaşanabilir" değerlendirmesini yaptı.

Spot altın için bugün destek 1620 dolar/ons, yukarıda ilk direnç 1638 dolar/ons seviyesi. Buranın aşılması halinde 1655-1660 dolar/ons aralığı hedeflenebilir.

GRAM ALTIN 2 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDEN TOPARLANDI

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel hareket ediyor. Geçtiğimiz güne 973 liradan başlayan gram altın ons altındaki sert düşüşün etkisiyle birlikte 961 liraya kadar gerileyerek 2 ayın dibini gördü. Gram altın günü 963 liradan tamamladı.

Bugüne 964 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükseliş göstererek 971 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 962 lira, en yüksek ise 975 lira seviyeleri görüldü.