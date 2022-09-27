Kripto para yatırımcılarını şaşırtan gelişme

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırmasıyla birlikte emtialar, hisse senetleri ve kripto para birimlerinde baskı artmıştı. Özellikle riskli olarak görülen varlıklardan çıkış hızlanırken, yatırımcıların dolara yönelmesi dikkat çekmişti.

Yatırımcıların faiz artırım sürecinde dolara yönelmesiyle birlikte 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi dün 114.527 seviyesini aşarak 20 yılın rekorunu kırmıştı. Ancak bugün piyasalarda rüzgar tersine döndü ve kripto para birimleri toparlanma kaydetti.

KRİPTO PARALARIN HİSSE SENETLERİYLE KORELASYONU AZALIYOR MU?

20 yılın rekor seviyesine ulaştıktan sonra dolar endeksi bugün düşüşe geçti. Doların zayıflaması ise kripto para birimlerine destek verdi. Ancak son yıllarda özellikle ABD borsalarındaki endeksler ile kripto para birimleri arasında pozitif yönlü korelasyon yatırımcıların dikkatini çekiyordu. Bugün itibarıyla şaşırtan bir gelişme yaşandı.

ABD borsalarında endeksler günü düşüşle tamamladı. S&P 500 endeksi yüzde 1.03 düşüş ile 3 bin 655 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0.60 oranında azalışla 10 bin 802 puan, Dow Jones endeksi ise yüzde 1.11 oranında gerileyerek 29 bin 260 puan seviyesinden günü tamamladı.

ABD borsa endekslerine göre paralel bir seyir izlemesi beklenen kripto paralarda ise bugün itibarıyla sert yükselişler dikkat çekiyor. Özellikle ABD’de teknoloji hisselerinin listelendiği Nasdaq endeksi ile Bitcoin arasındaki pozitif yönlü korelasyon son dönemde oldukça dikkat çekiyordu.

BITCOIN’DE SERT YÜKSELİŞ

Geçtiğimiz gün 18 bin dolar düzeyinden yönünü yukarı çeviren Bitcoin ilk etapta 19 bin dolar seviyesini aşarak önemli bir eşiğin üzerine çıkmış oldu. Bitcoin yeni günün ilk saatlerinde de hızla yükselişe geçerek 20 bin dolar olan kritik seviyeyi aştı.

Bitcoin bugün 20 bin 350 dolar seviyesinin üzerine çıkarak günlük bazda yüzde 6’ya yakın değer kazanmış oldu. Nasdaq endeksinin düşüş gösterdiği bir durumda Bitcoin’in hızlı toparlanması yatırımcılar tarafından ‘hisse piyasaları ile kripto para birimleri arasındaki doğru orantılı seyir bozuluyor mu?’ sorusunu gündeme getirdi. Ancak şimdiden bu konuyla ilgili kesin bir öngörüde bulunmak yanıltıcı olabilir.

ETHEREUM DA TOPARLANIYOR

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum fiyatı ise bugün bin 394 dolar seviyesine kadar yükselerek günlük bazda yüzde 4.3 oranında arttı. Piyasada en yüksek hacme sahip iki kripto paranın sert yükselmesiyle birlikte dijital varlıkların genelinde pozitif hava hakim.