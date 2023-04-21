Altın fiyatlarında son durum ne?

Geçtiğimiz haftalarda ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesinin ardından altın fiyatlarında sert yükselişler görülmüştü.

ABD’de yıllık tüketici enflasyonu martta üst üste 9 ay azalış göstermiş, üretici fiyatları ise pandeminden bu yana en büyük düşüşünü kaydetmişti. Bu hafta ise Fed yetkililerinden gelen mesajlar piyasalarda yönü değiştirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Salı günü St. Louis Fed Başkanı James Bullard enflasyonun inatçı şekilde yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret eden son veriler sonrasında faiz artırımlarına devam edilmesi gerektiğini söyledi.

FED YETKİLİSİNDEN 50 BAZ PUAN ARTIŞ ÖNGÖRÜSÜ

Bullard, Fed'in faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşmakta olduğu değerlendirmelerine katılmakla birlikte politika faizinin 50 baz puan daha artırılarak yüzde 5,50-5,75 aralığına yükseltilmesi ve enflasyon kontrol altına alınana kadar orada tutulması gerektiğini vurguladı.

ALTIN FİYATLARINDA SERT HAREKET

Çarşamba günü 2005 dolardan 1969 dolara kadar gerileyen ons altın perşembe günü 2012 dolara kadar yükselmişti. Ons altın perşembe gününü 2004 dolardan kapatmıştı.

Ons altındaki düşüşe bağlı olarak çarşamba günü 1228 liraya kadar gerileyen gram altın perşembe günü 1255 liraya kadar yükselmişti. Gram altın perşembe gününü 1249 liradan tamamlamıştı.

FED’İN DAHA FAZLA FAİZ ARTIŞINA GİDECEĞİ BEKLENTİLERİ PİYASALARI BASKILIYOR

Fed yetkililerinden yapılan açıklamadan sonra mayıs ayı ve sonrası için daha fazla faiz artışına gidilebileceğine yönelik beklentiler piyasaları aşağı yönlü baskılıyor. Bu durum altın fiyatlarının yukarı yönlü seyretmesini engelliyor.

YURT İÇİ PİYASALAR BUGÜN KAPALI

Yurt içi piyasalar bugün Ramazan Bayramı sebebiyle kapalı kalacak. Bu nedenle gram altın fiyatının hacimsiz bir seyir izlemesi bekleniyor.

BUGÜN FİYATLARDA SON DURUM NE?

Bugüne 2004 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1988 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1982 dolar, en yüksek ise 2005 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın son işlem gününe 1250 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 1239 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1236 lira, en yüksek ise 1251 lira seviyeleri test edildi.