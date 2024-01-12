Altın fiyatlarında son durum ne?

Son haftalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayına kadar olası bir faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin azalması özellikle ons altın fiyatında aşağı yönlü baskı yaratmıştı. Geçtiğimiz haftayı düşüşle tamamlayan ons altın bu hafta itibarıyla da sınırlı yükselişle hareket ediyor.

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ABD’DE ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI

Öte yandan piyasaların gözü kulağı dün saat 16.30'da açıklanan aralık ayı ABD enflasyon rakamlarındaydı. Buna göre ABD'de tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 3.4, aylık bazda ise 0.3 oranında artış gösterdi.

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ABD’de yıllık enflasyonun 3.2 seviyesine yükselmesi bekleniyordu. Aylık enflasyonun ise yüzde 0.2 oranında artması öngörülüyordu. Çekirdek tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0.3 artışla piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

ONS ALTIN DÜN HAREKETLENDİ

Dün 2041 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın kritik gelişme sonrasında 2013 dolara kadar geriledi. Ons altın ardından toparlanma göstererek günü 2027 dolardan kapattı.

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GRAM ALTIN DÜN YÜKSELDİ

Geçtiğimiz güne 1950 liradan başlayan gram altın 1973 lira seviyesine kadar yükseldi. Gram altın günü 1956 liradan tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın son işlem gününe 2027 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2036 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2027 dolar, en yüksek ise 2037 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 1955 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1969 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1942 lira, en yüksek ise 1983 lira seviyeleri test edildi.