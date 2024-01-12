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IMF'den küresel büyüme öngörüsü

Uluslararası Para Fonu (IMF) küresel ekonominin 2024'te çok yavaş büyüyeceğini düşünüyor.

12.01.2024 - 09:23 | | Foreks Haber
IMF'den küresel büyüme öngörüsü

IMF küresel ekonomik büyümenin beklenenden daha güçlü bir 2023'ün ardından bu yıl "dirençli" kalacağını, ancak küresel büyüme oranlarını orta vadede %3'lük bir aralığın üzerine çıkarmak için çalışmak gerektiğini söyledi. 

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IMF Sözcüsü Julie Kozack, küresel ekonominin enflasyonun düşmesi ve iş gücü piyasalarının dirençli olmasıyla "yumuşak inişe" yöneldiğini, ancak düşük gelirli ülkelerin hala daha geride kalabileceğini ifade etti. 

IMF, güncellenmiş Dünya Ekonomik Görünümü raporunu 30 Ocak'ta Güney Afrika'da açıklayacak. 

Bir yıl önce birçok bölgede yaygın olan durgunluk tahminlerinin 2023'te gerçekleşmediğini söyleyen Kozack, "Dolayısıyla şu ana kadar nispeten dirençli bir küresel ekonomiye sahip olduk. Bu direncin 2024 yılında devam etmesini bekliyoruz. Ancak haberlerin hepsi iyi değil, çünkü son ve yakın dönemdeki yaklaşık %3'lük büyüme, Covid-19 öncesi %3.8 civarındaki küresel ortalama büyüme oranlarından daha düşük. Dolayısıyla orta vadede küresel büyümeyi artırmak için yapmamız gereken işler var" dedi. 

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