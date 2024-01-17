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UzmanparaAltın fiyatlarında son durum ne?
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın fiyatlarında son durum ne?

Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarında yön değişti. Ons ve gram altında dün sert düşüşler görüldü. Peki altın fiyatlarındaki aşağı yönlü seyrin nedeni ne? İşte detaylar...

17.01.2024 - 09:01 | | UZMANPARA
Altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Christopher Waller’ın şahin yorumlarının mart ayında faiz indirimi beklentilerini azaltmasının ardından dolar endeksinin güçlenmesiyle geriledi.  

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Spot altın dün %1,3 düşerek 4 Aralık 2023'ten bu yana en büyük tek günlük düşüşünü gerçekleştirdikten sonra bu sabah 2017 dolara kadar geriledi. Ons altın şu sıralarda 2018 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en yüksek 2032 dolar seviyesi görüldü. 

Scorpion Minerals Ltd'nin Baş Yatırım Yetkilisi Michael Langford, ABD dolarına fon akışının altın fiyatını etkileyen önemli bir faktör olduğunu söyledi. Dolar endeksi bugün 103.512 seviyesine kadar yükseldi. 

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KCM Trade'nin Baş Piyasa Analisti Tim Waterer yayınladığı yatırımcı notunda, "Altın fiyatının kısa vadeli kaderi muhtemelen tahvil piyasasının elinde" diye yazdı. ABD 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4.083 seviyesine kadar yükseldi. Özellikle dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yükseliş altın fiyatlarını baskı altında bıraktı. 

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ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT 

Analistler ons altın için destek seviyesi olarak 2013 doları işaret ediyor. Buranın kırılması halinde 2000 dolar seviyesi test edilebilir.  

Yukarı hareket için ise 2024 doların üzerinde kalınması gerektiğini belirten analistler, ilk direnç olarak 2031 doları ve ardından 2042 doları işaret ediyor. 

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ 

Öte yandan yurt içinde gram altın fiyatı dün 1956 lira seviyesine kadar geriledi. Bugün 1957 liradan açılan gram altın şu dakikalarda düşüş göstererek 1955 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1951 lira, en yüksek ise 1968 lira seviyeleri test edildi. 

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