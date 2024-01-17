Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Christopher Waller'ın açıklamalarının mart ayında faiz indirimi beklentilerini azaltmasıyla dolar endeksi son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'nin önde gelen ticari ortaklarının para birimlerinden oluşan sepet karşısında doların değerini yansıtan dolar endeksi bugün 103.581 seviyesine kadar yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.071 ile hafif primli seyrediyor.

Waller, ABD'nin Fed'in %2'lik enflasyon hedefine "çarpıcı bir mesafede" olmasına rağmen, merkez bankasının daha düşük enflasyonun sürdürüleceği netleşene kadar gösterge faiz oranında indirim için acele etmemesi gerektiğini söyledi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ GERİLEDİ

CME'nin FedWatch’e göre, mart ayında faiz indirimine ilişkin piyasa beklentileri bir önceki seanstaki %76,9'luk görüşe kıyasla %62,2'ye kadar geriledi.

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IG Piyasa Analisti Tony Sycamore, piyasanın son fiyatlamasının Fed faiz eğrisini daha makul bir bölgeye getirdiğini belirtirken, "2024 yılı için hala 157 baz puanlık faiz indirimi fiyatlanmışken, bunun gevşemesi için yer var. Faiz indirimleri geliyor ancak bazılarının umduğu kadar çabuk değil" dedi.

Sycamore, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı açıklamaların daha fazla yeniden fiyatlama getirebileceğini de sözlerine ekledi.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 30.10’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 30.12 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 29.95, en yüksek ise 30.15 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 32.78 lira ile yatay hareket ediyor.