Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında bir faiz indirimi yapıp yapmayacağı belirsizliği ons altını 2020-2030 dolar bandında tutuyor.

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Goldman Sachs Baş Ekonomisti Jan Hatzius'tan gelen martta bir faiz indiriminin "mantıklı" olabileceği değerlendirmesi ve Bill Gross'un yakın zamanda faiz indirimi çağrıları ons altına destek veriyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Ons altın şu sıralarda yükseliş göstererek 2031 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2019 dolar, en yüksek ise 2037 dolar seviyeleri görüldü.

BU HAFTA VERİ GÜNDEMİ YOĞUN

Analistler, piyasalarda gözlerin ABD'de yarın açıklanacak PMI, perşembe günü açıklanacak dördüncü çeyrek GSYH büyümesi ve cuma günü açıklanacak çekirdek PCE verisinde olduğunu belirtiyor.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Ons altın için bugün direnç 2032 dolarda. Destek ise 2016 dolar seviyesinde. Direncin kırılması halinde 2039-2048 dolar bandı hedeflenebilir.

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GRAM ALTIN DA YÜKSELİYOR

Haftanın ikinci işlem gününe 1965 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1976 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1958 lira, en yüksek ise 1998 lira seviyeleri test edildi.