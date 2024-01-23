BoJ faizi değiştirmedi
Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz oranında değişikliğe gitmedi.
23.01.2024 - 09:31 | | Foreks Haber
BoJ'un faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada gösterge faiz oranının yüzde -0,10 olarak kalmasına karar verildiği belirtildi. Piyasa beklentisi de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi.
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BoJ en son 2016 yılı Ocak ayında faizi yüzde 0,0-0,10 aralığından bugünkü eksi seviyesine çekmişti.
BoJ, 10 yıl vadeli getiri hedefini de yüzde 0 olarak bıraktı.
Banka nisan ayında başlayacak mali yıl için çekirdek tüketici fiyatlarındaki büyüme tahminini ekim ayındaki %2,8'den yüzde %2,4'e düşürdü.