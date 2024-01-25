Altın fiyatlarında son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Son haftada ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında faiz indirip indirmeyeceğine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle birlikte altın fiyatları karışık bir seyir sergiliyor.

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2 GÜN ÇOK KRİTİK

Bugün ve yarın altın fiyatları için çok kritik. Bugün saat 16.30’da ABD’de 4. çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. ABD ekonomisinin 4. çeyrekte yüzde 2 oranında büyüme göstermesi bekleniyor.

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Yarın ise Fed’in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim giderleri verisi açıklanacak.

ALTIN FİYATLARI DÜN GERİLERDİ

Geçtiğimiz güne 2028 dolardan başlayan ons altın 2011 dolara kadar geriledikten sonra 2012 dolardan kapandı.

Dün 1973 liradan açılan gram altın 1949 lirayı gördükten sonra 1957 liradan kapandı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 2012 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif yükselerek 2015 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2012 dolar, en yüksek ise 2017 dolar seviyeleri görüldü.

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Güne 1955 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1961 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1952 lira, en yüksek ise 1962 lira seviyeleri test edildi.