Dolar bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Son haftada ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında faiz indirip indirmeyeceğine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle birlikte piyasalarda karışık seyir dikkat çekmişti.

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2 GÜN ÇOK KRİTİK

Bugün ve yarın piyasalar için çok kritik. Bugün saat 16.30’da ABD’de 4. çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. ABD ekonomisinin 4. çeyrekte yüzde 2 oranında büyüme göstermesi bekleniyor.

Yarın ise Fed’in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim giderleri verisi açıklanacak.

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Dün 102.770’ye kadar gerileyen dolar endeksi bugün 103.249 ile sakin seyrediyor. Dün yüzde 4.186’ya kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4.155 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 30.23’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 30.27 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 30.17, en yüksek ise 30.28 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 33.06 lira ile primli hareket ediyor.