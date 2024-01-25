Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaDolar bugün ne kadar oldu?
HaberlerUzmanparaDolar bugün ne kadar oldu?

Dolar bugün ne kadar oldu?

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 30.23’ün üzerinde başladı.

25.01.2024 - 09:13 | | UZMANPARA
Dolar bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Son haftada ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında faiz indirip indirmeyeceğine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle birlikte piyasalarda karışık seyir dikkat çekmişti. 

Haberin Devamı

2 GÜN ÇOK KRİTİK 

Bugün ve yarın piyasalar için çok kritik. Bugün saat 16.30’da ABD’de 4. çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. ABD ekonomisinin 4. çeyrekte yüzde 2 oranında büyüme göstermesi bekleniyor. 

Yarın ise Fed’in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim giderleri verisi açıklanacak.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Dün 102.770’ye kadar gerileyen dolar endeksi bugün 103.249 ile sakin seyrediyor. Dün yüzde 4.186’ya kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4.155 seviyesinde bulunuyor. 

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR 

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 30.23’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 30.27 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 30.17, en yüksek ise 30.28 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 33.06 lira ile primli hareket ediyor. 

Altın fiyatlarında son durum ne?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltın fiyatlarında son durum ne?Haberi Görüntüle
Fenerbahçe maçı sonrası Deniz Türüç çılgına döndü! Öfkesi bir türlü yatışmadı

Fenerbahçe maçı sonrası Deniz Türüç çılgına döndü! Öfkesi bir türlü yatışmadı

İtalya'da Efe Bayram üst üste ikinci kez MVP!

İtalya'da Efe Bayram üst üste ikinci kez MVP!