Dolar ve euro ne kadar oldu?

ABD’den gelen ekonomik gelişmeler piyasalarda yönü tayin etmeye devam ediyor. Geçen hafta salı günü ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranını uzun süre yüksek tutacağı beklentileri kuvvetlenmişti.

ABD’de enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesiyle geçen haftanın ilk günlerinde dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde sert yükselişler görülmüştü. Dolar endeksi çarşamba günü 104.976 seviyesini gördükten sonra geriledi.

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Yeni haftada dolar endeksi 104.260 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.283 ile primli hareket ediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 30.83’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 30.87 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 30.76, en yüksek ise 30.88 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 33.29 lira ile hafif primli hareket ediyor.