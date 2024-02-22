Altın fiyatlarında son durum ne?

Yurt dışı piyasalarda gözler Fed’in ocak ayındaki toplantısına ait tutanaklardaydı. Dün saat 22.00’de Fed toplantı tutanakları yayınlandı. Tutanaklarda faiz indirimine ilişkin dikkat çeken ifadeler yer aldı.

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FED TUTANAKLARINDA ÜYELERDEN FAİZ İNDİRİMİ ENDİŞESİ

Fed tutanakları politika yapıcıların faizleri çok erken düşürme konusunda endişeleri olduğunu gösterdi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) geçen ayki toplantıda daha fazla Fed yetkilisi, faiz oranlarını çok uzun süre çok yüksek tutmanın risklerinin aksine, faiz oranlarını çok erken düşürme ve fiyat baskılarının yerleşmesine izin verme konusundaki endişelerini dile getirdi.

ONS ALTINDA SON DURUM NE?

Geçtiğimiz güne 2024 dolardan başlayan ons altın 2032 dolara kadar yükseldikten sonra günü 2024 dolardan kapattı. Ons altın günü yatay seyirle tamamladı.

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Haftanın dördüncü işlem gününe 2024 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2030 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2024 dolar, en yüksek ise 2030 dolar seviyeleri test edildi.

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GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Güne 2018 liradan başlayan gram altın 2028 liraya kadar yükseldi. Şu sıralarda gram altın 2026 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2014 lira seviyesi görüldü.