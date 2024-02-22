Fed toplantı tutanakları yayınlandı

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) geçen ayki toplantıda daha fazla Fed yetkilisi, faiz oranlarını çok uzun süre çok yüksek tutmanın risklerinin aksine, faiz oranlarını çok erken düşürme ve fiyat baskılarının yerleşmesine izin verme konusundaki endişelerini dile getirdi.

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30-31 Ocak tarihli FOMC toplantısı tutanaklarında, "Katılımcıların çoğu politika duruşunu gevşetmek için çok hızlı hareket etmenin risklerine dikkat çekti" denildi.

Sadece iki yetkili "aşırı kısıtlayıcı bir duruşun çok uzun süre sürdürülmesiyle ilişkili risklere" işaret etti.

Fed tutanaklarına göre politika yapıcıların büyük bir kısmı faiz oranlarını çok erken düşürmenin riskleri konusunda endişeliydi ve borçlanma maliyetlerinin mevcut seviyelerinde ne kadar kalması gerektiği konusunda geniş bir belirsizlik vardı.

Tutanaklarda, "Katılımcılar, enflasyonu Fed'in %2'lik hedefine döndürmek için kısıtlayıcı para politikası duruşunun ne kadar sürdürülmesi gerektiğine ilişkin belirsizliğin altını çizdi.

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Katılımcıların çoğu politika duruşunu gevşetmek için çok hızlı hareket etmenin risklerine dikkat çekerken, sadece birkaçı aşırı kısıtlayıcı bir duruşun çok uzun süre sürdürülmesiyle ilişkili ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklere işaret etti.

Piyasa katılımcılarının haziran ayında başlamasını beklediği faiz indirimlerine yönelik dikkatli ve belki de daha yavaş bir yaklaşımı vurgular gibi görünen tutanaklara göre politika yapıcılar faizleri düşürmeyi düşünmeden önce düşen enflasyon konusunda "daha fazla güvene" ihtiyaç duydukları konusunda "genel olarak" hemfikirdi.

Tutanaklara göre "bazı katılımcılar" ekonominin bu kadar güçlü performans göstermeye devam etmesi halinde enflasyondaki ilerlemenin tamamen durabileceği riskinden bahsetti.

Ocak ay toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell, yetkililerin 19-20 Mart'taki bir sonraki toplantılarında faiz oranlarını düşürmeyi düşünmeyeceklerini söyledi.

Son üç hafta içinde açıklanan ekonomik veriler, Fed yetkililerinin yatırımcıların yakın ve sürekli bir faiz indirimi aralığı beklentilerine neden şüpheyle yaklaştığının altını daha da çizdi. Çalışma Bakanlığı, ekonominin ocak ayında tahmincilerin beklediğinden iki kat daha fazla istihdam yarattığını ve enflasyonun da beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.

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Bir ay önce yatırımcılar Fed'in mart toplantısında faiz indirimine gideceğini düşünüyordu, ancak merkez bankasının haziran ayına kadar bekleyeceği görüşü giderek güçleniyor.