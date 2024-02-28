Altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatlarındaki sert hareketler yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Ons altın cuma günü 2041 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Yeni haftanın ilk iki işlem gününde ise ons altında düşüş dikkat çekti. Ons altın dün 2030 dolar seviyesinden kapandı.

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Ons altında aşağı yönlü seyir görülürken yurt içinde gram altın fiyatı rekor kırıyor. Dün gram altın 2048 lira seviyesine kadar yükselerek tarihi rekor kırmıştı.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Haftanın üçüncü işlem gününe 2033 liradan başlayan gram altın 2049 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Gram altın şu sıralarda 2033 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2029 lira seviyesi test edildi.

ONS ALTIN SAKİN SEYREDİYOR

Güne 2030 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2029 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2028 dolar, en yüksek ise 2033 dolar seviyeleri görüldü.

PİYASALARDA GÖZLER ABD’DE

Öte yandan bu hafta yatırımcıların radarında yer alacak en önemli veri ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon seyrinde izlemeyi tercih ettiği gösterge olan ABD’nin kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) olacak.

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Perşembe günü 16:30’da açıklanacak çekirdek PCE’nin ocak ayında aylık yüzde 0,4 artacağı tahmin ediliyor. Son iki yıl boyunca büyük oranda gerileyen endeks bu beklentiler gerçekleşirse iki ay üst üste aylık bazda yükselmiş olacak.

Böylece çekirdek PCE, üç ve altı aylık bazda yıllıklandırıldığında ise tekrar Fed’in yüzde 2 hedefinin üzerine çıkacak.