Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Yurt dışı piyasalarda gözler ABD’den gelecek olan ekonomik verilerde olmaya devam ediyor.

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Bu hafta yatırımcıların radarında yer alacak en önemli veri ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon seyrinde izlemeyi tercih ettiği gösterge olan ABD’nin kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) olacak.

Perşembe günü 16:30’da açıklanacak çekirdek PCE’nin ocak ayında aylık yüzde 0,4 artacağı tahmin ediliyor. Son iki yıl boyunca büyük oranda gerileyen endeks bu beklentiler gerçekleşirse iki ay üst üste aylık bazda yükselmiş olacak.

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Böylece çekirdek PCE, üç ve altı aylık bazda yıllıklandırıldığında ise tekrar Fed’in yüzde 2 hedefinin üzerine çıkacak.

DOLAR ENDEKSİ VE ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Dolar endeksi bugün 104.047 ile yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.293 ile geriliyor.

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DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 31.14’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 31.17 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 31.09, en yüksek ise 31.38 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 33.76 lira ile yatay seyrediyor.