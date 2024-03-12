Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) haziran ayında faiz indirimini fiyatlayan piyasalarda olumlu hava dikkat çekiyor. Geçen hafta cuma günü ons altın 2195 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

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Özellikle ons altındaki sert yükseliş ve dolar/TL’deki yukarı hareketin etkisiyle birlikte gram altın fiyatı rekor kırıyor. Gram altın fiyatı haftanın ilk işlem gününde 2253 TL seviyesine kadar yükselerek yeni bir rekora imza attı.

GÖZLER ABD ENFLASYON RAKAMLARINDA

Öte yandan bugün saat 15.30’da ABD’de şubat ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Şubatta enflasyonun yıllık bazda yüzde 3.1 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Aylık bazda ise yüzde 0.4 oranında yükseliş bekleniyor.

BUGÜN PİYASALARDA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 2182 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2176 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2173 dolar, en yüksek ise 2184 dolar seviyeleri görüldü.

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Güne 2246 liradan başlayan gram altın şu sıralarda gerileyerek 2242 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2238 lira, en yüksek ise 2251 lira seviyesi test edildi.