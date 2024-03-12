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Uzmanpara Dolar ve euro bugün ne kadar oldu?
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Dolar ve euro bugün ne kadar oldu?

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 32.02’nin üzerinde başladı.

12.03.2024 - 09:11 | | UZMANPARA
Dolar ve euro bugün ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) haziran ayında faiz indirimini fiyatlayan piyasalarda gelişmeler dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam rakamlarının beklentilerin üzerinde artmasının ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi sert düşüş göstermişti. 

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Cuma günü 102.358’e kadar yükselen dolar endeksi yeni haftada toparlanma gösteriyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi şu sıralarda 102.818 seviyesinden işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.096 ile hafif geriliyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR 

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 32.02’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 32.04 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 31.99, en yüksek ise 32.06 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 35.11 lira ile primli seyrediyor. 

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