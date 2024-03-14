Altın fiyatlarında son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. Salı günü ABD’de şubat ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından altın fiyatları düşüşe geçmişti.

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Kritik enflasyon verisinin ardından piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) haziran ayında faiz indirimine gideceği beklentileri azaldı. Bu gelişmeyle birlikte ons altın 2150 dolar seviyesine kadar gerilerken, gram altın 2215 lira seviyesini görmüştü.

ALTIN FİYATLARI DÜN YÜKSELDİ

Geçtiğimiz güne 2158 dolardan başlayan ons altın 2179 dolar gördükten sonra 2174 dolardan kapandı. Dün 2226 liradan açılan gram altın 2248 lira seviyesine kadar yükselmişti.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 2174 dolardan başlayan ons altın şu sıralarda gerileyerek 2169 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2168 dolar, en yüksek ise 2177 dolar seviyeleri görüldü.

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Güne 2241 liradan başlayan gram altın şu sıralarda yatay seyrederek 2240 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2237 lira, en yüksek ise 2251 lira seviyeleri test edildi.